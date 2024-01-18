أحمد حسن: انتقال حارس مرمى الزمالك الصاعد لـ باوك اليوناني رسميا

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، انتقال أحمد نادر السيد، حارس مرمي نادي الزمالك الصاعد إلى صفوف باوك اليوناني.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "رسميا.. باوك اليوناني يعلن ضم أحمد نادر السيد حتى يونيو 2026".

وشارك أحمد نادر السيد في 12 مباراة مع فيزيلا وهو لاعب دولي شارك في 22 مباراة في منتخب مصر تحت 20 عامًا واثنتين في فريق تحت 23 عامًا.

ووقع أحمد نادر السيد عقدًا مع باوك حتى يونيو 2026، وفقًا لما أعلنه النادي اليوناني عبر موقعه الرسمي.

وسبق ولعب لباوك من اللاعبين المصريين كل من عمرو وردة ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، مجدي طلبة، وأمير عزمي مجاهد وعبد الستار صبري.