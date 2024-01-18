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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معارضو خطة بريطانيا لترحيل اللاجين لرواندا يصفونها بـ المسيئة لصورة المملكة المتحدة

ترحيل اللاجئين من
ترحيل اللاجئين من بريطانيا

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن مجلس العموم البريطاني أقر مساء أمس القراءة الثالثة، وبأغلبية 44 صوتًا، لخطة الحكومة القاضية بترحيل اللاجئين إلى رواندا.

وأضاف "بشير"، خلال رسالة على الهواء، أن ملف الهجرة واحد من ملفات خمسة تعهد بحلها ريتشي سوناك رئيس الوزراء عندما تولى منصب رئاسة الوزراء،  لكن لم تُحل منذ ذلك الوقت، ولا يزال المهاجرون يصلون إلى بريطانيا بطريقة تصفها الحكومة بغير الشرعية.

وأشار إلى أن الحكومة ذهبت لطرح خطة جديدة للتعامل مع الأسباب التي لم تحل هذه المشكلة، وهي أسباب قانونية بالأساس، والخطة الجديدة يرى المعارضون لها من داخل حزب المحافظين أنها تنتهك القانون الدولي، وتسيء لصورة بريطانيا بالخارج، ولذلك هددوا بالتصويت ضدها.

وأوضح أن أنصار " سوناك " تحدثوا مع المعارضين للخطة من داخل البرلمان بالقول إنهم إذا صوتوا ضد الخطة فإنهم فعليا لا يفشلون الخطة فقط، بل يسقطون الحكومة كاملة، وبالتالي يذهبون للبلاد لانتخابات مبكرة، تقول استطلاعات الرأي إن حزب المحافظين متأخر بواقع 27 نقطة خلف العمال، وبالتالي حظوظهم بائسة في الانتخابات.

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