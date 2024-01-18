استثمارات وفرص عمل.. برلمانية تفند مزايا اكتشاف جبل الذهب الجديد

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن، يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطني للدولة خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي انعكست على معظم دول العالم.

وأكدت العسيلي لصدى البلد، أن اكتشافات الذهب تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخها في مشاريع مختلفة بالاقتصاد المصري، لافتة إلى أن ذلك يساعد على توفير فرص عمل وتكنولوجيا حديثة بجانب استغلال الموارد المتاحة في مصر الاستغلال الأمثل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ثروات مصر لا زالت مخبأة لم تمسها يد على مر عقود، حيث عاش المصريون على 6% فقط من مساحة مصر وبقوا بجوار نهر النيل، واهتموا بعوائد الزراعة الوفيرة فلم تدفعهم الحاجة للتعمق في الصحراء والجبال.