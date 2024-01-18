أمطار رعدية ورياح قوية .. الثلوج تضرب دولة عربية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل فوق مرتفعات الأطلس.

وقالت الأرصاد المغربية : ومن المتوقع ايضا أن تكون الأجواء ممطرة مصحوبة بزخات رعدية محليا قوية مع احتمال برد بمنطقة طنجة الريف واللوكوس، مع نزول أمطار أحيانا رعدية بالمتبقي من المناطق الشمالية والسايس والوسط والمناطق غرب الأطلسين الكبير والمتوسط والواجهة المتوسطية.

كما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات متفرقة بالأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية بقمم الأطلسين الكبير والمتوسط بحسب توقعات الأرصاد .

كما سيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما إلى قوية بكل من الريف والسهول الشمالية والوسطى والأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 15 بباقي المناطق.