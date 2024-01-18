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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفن شحن البحر الأحمر تستخدم تكتيكات مبتكرة لردع الحوثيين

صدى البلد

في مسعى لإحباط عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، تلجأ سفن الشحن إلى إجراءات غير تقليدية، بما في ذلك نشر رسائل تشير بوجود (حراس مسلحين على متن السفينة) وتغيير وجهاتها في مواقع التتبع البحري بكتابة رسالة (ليس لها علاقة بإسرائيل). 

وذكرت سكاي نيوز البريطانية، أن ما لا يقل عن 50 سفينة اعتمدت هذه الاستراتيجيات في الأيام العشرة الماضية، بهدف تجنب أن تصبح أهدافًا للجماعة اليمنية.

 

تأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة اختطاف وقعت في 19 نوفمبر، حيث استولى الحوثيين على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" باستخدام طائرة هليكوبتر. ودفع الحادث العديد من شركات الشحن إلى تعليق رحلاتها في البحر الأحمر، واختيار الرحلة الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.

الرسائل التي تحل محل تفاصيل الوجهة المعتادة على السفن تُستخدم كشكل من أشكال الاتصال. وبدلاً من تحديد الميناء النهائي، تشير بعض السفن إلى وجود طاقم صيني بالكامل أو تعلن عن وجود قوات مسلحة على متنها، كما لوحظ في حالة سفينة باسيفيك ميريت، المملوكة لشركة تشاينا ميرشانتس لشحن الطاقة.

أوضح كريستوفر باري، الأدميرال السابق وخبير المخاطر البحرية، أن مثل هذه الرسائل قد شوهدت من قبل خلال فترة اختطاف القراصنة الصوماليين أو عندما تحمل السفن بضائع خطرة. لكنه أشار إلى أن فعاليتها كرادع لا تزال غير مؤكدة، خاصة بالنظر إلى الاستهداف العشوائي من قبل الحوثيين في الآونة الأخيرة.

لم تتمكن سكاي نيوز من التحقق من العدد الدقيق للسفن التي تستخدم هذه التكتيكات، ولكن الأمثلة تشمل سي بيوتي، وهي ناقلة نفط خام، وماركت كوبر، التي غيرت وجهتها من كتابة (مدينة السويس) إلى (يوجد حراس مسلحين على متنها)، وسفينة كارولين بيزنجي، والتي قامت بتحديث وجهتها لتصبح (لا يوجد علاقة بإسرائيل).

يعد إيقاف تشغيل تتبع نظام التعريف التلقائي (AIS)، وهو جهاز مفوض من قبل المنظمة البحرية الدولية لبث موقع السفينة، إجراءً آخر تتخذه السفن. واعترف الكابتن البحري جراهام شو بأن هذا ليس بالأمر غير المسبوق، خاصة في المواقف التي تنطوي على أنشطة سرية في البحر.

في حين أن فعالية هذه الاستراتيجيات كرادع لا تزال غير مؤكدة، يشير الخبراء البحريون إلى أن أطقم السفن يتخذون أساليب مبتكرة للإشارة إلى عدم انتمائهم لإسرائيل وتعزيز أمنهم في مواجهة التهديد المتصاعد الذي يشكله القراصنة الحوثيون في البحر الأحمر.

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