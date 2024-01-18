رئيس المصرية للاتصالات : هذه بعض مزايا الجيل الخامس

أكد محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن دخول الشركة عالم الجيل الخامس سوف يفيد ملايين العملاء .

وقال خلال مؤتمر صحفى أن الجيل الخامس يساعد على سرعة الانترنت وسرعة التجاوب وسرعة التعامل مع الأقمار الصناعية وايضا سرعة تحميل الفيديوهات.

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم أن دخول الشركة الجيل الخامس هو تتويج لنجاحات الشركة المتتالية وتلبية لجميع احتياجات العملاء .

واكد أن عدد عملاء المحمول الخاص بالشركة هو ١٢ مليون ونصف المليون عميل بينما عملاء الثابت هو ١٢.٣ مليون عميل .

وقال إن المصرية للاتصالات لها أنشطة كثيرة منها الكوابل البحرية ووحدات التجزئة ووحدات أعمال الجملة لافتا إلى لوجود أكثر من ١٦٠٠ سنترال على مستوى الجمهورية .