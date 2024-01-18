بعد توقف 5 أشهر| أكبر شركة طيران بأوروبا تستأنف الرحلات لتل أبيب

من المقرر أن تستأنف شركة رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب في الأول من فبراير، مما يمثل نهاية تعليق دام حوالي خمسة أشهر. ويأتي هذا القرار بعد أن ألغت شركة الطيران في البداية جميع رحلاتها إلى إسرائيل في 9 أكتوبر، بعد يومين فقط من اندلاع الصراع.

سيبدأ الاستئناف بجدول زمني مخفض، يضم طرقًا تربط تل أبيب بكارلسروه/بادن ومرسيليا وميمينجن وميلانو وفيينا. ومن المرجح أن يهدف النهج المرحلي إلى ضمان إعادة تقديم الخدمات بشكل سلس وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية المستمرة.

أعادت العديد من شركات الطيران الكبرى الأخرى، بما في ذلك لوفتهانزا والسويسرية والنمساوية وإيجه، بالفعل رحلاتها إلى تل أبيب. وتتماشى هذه الخطوة التي اتخذتها شركة رايان إير، مع التطبيع التدريجي للسفر الجوي من وإلى المنطقة، حيث تتعامل شركات الطيران بحذر مع التعقيدات الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

يعد قرار استئناف الرحلات الجوية إلى تل أبيب قرارًا استراتيجيًا بالنسبة لشركة رايان إير، مما يسلط الضوء على التزام شركة الطيران بتكييف عملياتها استجابةً للأوضاع العالمية المتطورة.