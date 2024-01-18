نجيب ميقاتي يؤكد وقوف لبنان إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على الوقوف المطلق إلى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء تتعرض له.

وقال “ميقاتي”، في تصريحات له، "نحن نقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان العراق".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، حيث عرض الأخير علي ميقاتي نتائج الاتصالات التي أجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول الاجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

وتطرق اللقاء بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس والبيان الصادر عن الاجتماع.