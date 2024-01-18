الناتو يخطط لمناورة دفاعية كبرى ضد روسيا

أعلن الناتو أنه يخطط لمناورة دفاعية كبيرة تهدف إلى مواجهة الهجمات المحتملة على عدة جبهات، مع التركيز بشكل خاص على منطقتي البلطيق والبحر الأسود.

وتؤكد هذه المبادرة، التي تتضمن تعبئة ما يقرب من 90 ألف جندي، التزام الناتو بتعزيز قدراته الدفاعية والتكيف مع التحديات الجيوسياسية الناشئة.

تشمل الخطة الاستراتيجية الاستعداد لأنواع مختلفة من الهجمات، بما في ذلك التهديدات النووية والسيبرانية والفضائية.

ويعكس هذا النهج الشامل إدراك حلف شمال الأطلسي للنطاق المتنوع من التحديات التي يفرضها الخصوم المحتملون والحاجة إلى استراتيجية دفاعية متعددة الأوجه.

في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن توقيت المناورة، فإن حجم العملية يشير إلى جهد كبير يبذله الناتو لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الأمن الإقليمي. ويشير التركيز على منطقتي البلطيق والبحر الأسود إلى الاستجابة لديناميكيات جيوسياسية محددة في هذه المناطق.

إن الموقف الاستباقي الذي يتخذه حلف شمال الأطلسي يتوافق مع التزامه الطويل الأمد بردع العدوان والحفاظ على وضع دفاعي موثوق. وتتجلى قدرة الحلف على التكيف مع التهديدات الحديثة في نظره ليس فقط للعناصر العسكرية التقليدية، بل وأيضاً للتحديات الناشئة في مجالات الحرب السيبرانية وحرب الفضاء.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات والشكوك الجيوسياسية، حيث تعمل الدول الأعضاء في الناتو بشكل جماعي على تعزيز التزامها بالدفاع الجماعي.