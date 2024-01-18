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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انضمام المصرية للاتصالات له.. كيف يسهم الجيل الخامس فى تحسين تجربة المستخدمين

صدى البلد

في خطوة مبتكرة تهدف إلى دعم التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة، قامت المصرية للاتصالات بالانضمام إلى شبكة الجيل الخامس.

 تعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة في دعم التنمية المستدامة في مصر.

واكد محمد نصر، رئيس الشركة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا القرار سيعود بالفائدة على ملايين العملاء، وسيسهم في تحسين تجربة الاتصالات واستخدام الإنترنت.

 وبالتالي، ستتمكن المصرية للاتصالات من تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة في عالم الاتصالات الحديث.

وتوفر تقنية الجيل الخامس العديد من المزايا التي تسهم في التنمية المستدامة. بفضل سرعة الاتصال الفائقة التي تصل إلى عشرات المرات أسرع من الأجيال السابقة، يمكن للمستخدمين تنزيل الفيديوهات عالية الدقة والاستمتاع بتجربة الألعاب عبر الإنترنت دون تأخير، مما يعزز التواصل الرقمي ويدعم نمط حياة متصل ومتنقل.

إضافة إلى ذلك، يتميز الجيل الخامس بزمن استجابة منخفض، مما يمكن استخدام التطبيقات المتقدمة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز بشكل سلس ومتجاوب، وتقديم خدمات الملاحة وتحديد المواقع بدقة عالية، مما يسهم في تحسين النقل واللوجستيات وتقليل الازدحام والتلوث.

وتحرص المصرية للاتصالات على النمو المستدام وتعزيز بنية الاتصالات لتلبية احتياجات المجتمع. ومن خلال انضمامها إلى شبكة الجيل الخامس، تسعى المصرية للاتصالات لتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في عالم الاتصالات الحديث. وبهذه الخطوة، تؤكد المصرية للاتصالات التزامها بالتطور التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتعزز دورها الحيوي في تقديم خدمات الاتصالات العصرية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والرقمية في مصر.

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