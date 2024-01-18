مين يراهنّي؟ تعليق مثير من ابراهيم فايق على نتيجة مباراة مصر وغانا

علق الإعلامي إبراهيم فايق على مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" هنكسب غانا النهاردة.. مين يراهني ؟!! ".



مواجهة منتخب مصر ونظيره الغاني في كأس أمم إفريقيا 2023 تحمل أرقاماً تاريخية مثيرة.

ستكون هذه المباراة الخامسة بين مصر وغانا في تاريخ كأس أمم إفريقيا، حيث سبق لهما أن التقيا 3 مرات في دور المجموعات (فوز لكل منهما وتعادل) ومرة واحدة في النهائي عام 2010، الذي ابتسمت فيه مصر بالفوز 1-0.

مصر فازت في آخر مباراتين أمام غانا في كأس أمم إفريقيا (2010 و2017) بنتيجة 1-0 في كل منهما.

المواجهات السابقة بينهما في البطولة شهدت تسجيل 5 أهداف فقط.

محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سجل أول أهدافه في كأس أمم إفريقيا أمام غانا في 2017 (1-0)، وقد سجل في المباراتين الأخيرتين أمامهما في تصفيات كأس العالم 2016 وكأس أمم إفريقيا 2017.