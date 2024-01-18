7.1 مليار دولار.. حجم الاستثمارات بين مصر والهند| فيديو

قال السفير أجيه جوبتيه، السفير الهندي في القاهرة، إن قادة الهند ومصر وقعوا اتفاثيات كبيرة لتعزيز حركة التجارة، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين الوزارات للتعاون في جميع المجالات.

وأضاف أجيه جوبتيه، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن حجم التبادل الاقتصادي بين مصر والهند، خلال أعوام 2021 و2022 ارتفع إلى 7.1 مليار دولار.

استثمارات في المنطقة الإقتصادية

وتابع السفير الهندي في القاهرة، أن الهند أيضا كان لها استثمارات في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن تلك الاستثمارت قدرت بـ 10 ملايين دولار.

