فرقة جامدة.. ميدو يعلق على أداء منتخب المغرب بأمم أفريقيا

أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بأداء منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب "ميدو"، من خلال حسابه الشخصي "إكس"، "منتخب_المغرب‬⁩ فرقة جامدة فرقة فيها توازن كبير جدا في كل خطوطها".

وكان منتخب المغرب نجح في الفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة خلال مباراتهما التي أقيمت على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء هدف المغرب الأول عن طريق رامون سايس بالدقيقة 30 من عمر اللقاء من متابعة جيدة لكرة ثابتة سددها في المرمى بكل سهولة، وسجل الثاني عز الدين أوناجي في الدقيقة 77، واختتم الأهداف يوسف النصيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.