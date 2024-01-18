موسكو: روسيا تبحث إنشاء قاعدة عسكرية في أفريقيا الوسطى

قالت السفارة الروسية في بانجي إن وزارتي دفاع روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى تناقشان مسألة إنشاء قاعدة عسكرية روسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت سفارة موسكو نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى إن "مسألة إنشاء قاعدة عسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى تجري مناقشتها بين وزارتي دفاع البلدين"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

في الربيع الماضي، أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية أفريقيا الوسطى عن توقعه أن تستمر روسيا في تقديم المساعدة العسكرية للبلاد، الأمر الذي سيسمح لها "بضمان السلام الدائم على أراضينا وتهيئة الظروف للتنمية الاقتصادية المستدامة".