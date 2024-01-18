تعليق عاجل من حزب الله على إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية

أدان حزب الله اللبناني قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب الأمريكية.
وأكد الحزب في بيان، أن قرار الإدارة الأمريكية ظالما متعسفا وباطلا وهو استكمال للعدوان الأمريكي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة وصولا إلى الغارات الأخيرة.
وكانت واشنطن أعلنت رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية ليسري التصنيف خلال 30 يوماً.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: رداً على هجمات الحوثيين المستمرة فإن الولايات المتحدة تضعهم على قائمة الإرهابيين بشكل خاص.
وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان: هجمات الحوثيين على القوات الأمريكية وسفن الشحن تتطابق مع تعريف الإرهاب.
وختم مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.