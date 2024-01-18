تعليق عاجل من حزب الله على إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية

أدان حزب الله اللبناني قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب ‏الأمريكية.

وأكد الحزب في بيان، أن قرار الإدارة الأمريكية ظالما متعسفا وباطلا وهو استكمال للعدوان الأمريكي على اليمن ‏والمتواصل منذ سنوات عدة وصولا إلى الغارات الأخيرة.‏

وكانت واشنطن أعلنت رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية ليسري التصنيف خلال 30 يوماً.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: رداً على هجمات الحوثيين المستمرة فإن الولايات المتحدة تضعهم على قائمة الإرهابيين بشكل خاص.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان: هجمات الحوثيين على القوات الأمريكية وسفن الشحن تتطابق مع تعريف الإرهاب.

وختم مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.