الجزائر تجدد دعمها لجنوب أفريقيا في موقفها ضد دولة الاحتلال

أعلنت ‏وزارة الخارجية الجزائرية مواصلة الوزير ‎أحمد عطاف مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ19 لـ ‎حركة عدم الإنحياز.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية؛ فقد ادري الوزير ‎ أحمد عطاف لقاءات ثنائية عديدة على هامش الأشغال.

كما اجري الوزير ‎أحمد عطاف محادثات مطولة مع نظيرته من جمهورية ‎ جنوب إفريقيا ‎ناليدي باندور

وجدد الوزير الجزائري لنظيرته الجنوب إفريقية دعم ‎الجزائر التام للدعوى التي تقدمت بها حكومة بلادها ضد الاحـ ـتلال الإسرائيلي أمام محكمة ‎العدل الدولية.

وبينت الوزارة الجزائرية ان الطرفان اغتنما هذه الفرصة للتشاور والتنسيق حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والأممي