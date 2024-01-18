الجزائر تجدد دعمها لجنوب أفريقيا في موقفها ضد دولة الاحتلال

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية مواصلة الوزير أحمد عطاف مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ19 لـ حركة عدم الإنحياز.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية؛ فقد ادري الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية عديدة على هامش الأشغال.
كما اجري الوزير أحمد عطاف محادثات مطولة مع نظيرته من جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور
وجدد الوزير الجزائري لنظيرته الجنوب إفريقية دعم الجزائر التام للدعوى التي تقدمت بها حكومة بلادها ضد الاحـ ـتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وبينت الوزارة الجزائرية ان الطرفان اغتنما هذه الفرصة للتشاور والتنسيق حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والأممي