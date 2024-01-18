السفير الهندي بالقاهرة: قدمنا تدريبا لـ 1400 مصري في المجال الزراعي والاقتصادي

أكد أجيه جوبتيه، السفير الهندي في القاهرة، أن الاقتصاد الهندي حقق معدلات نمو بمقدار 4.3 تريليون دولار، متوقعا أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وقال “جوبتيه”، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن بناء القدرات هو جزء كبير من العلاقات الثنائية بين مصر والهند على مدار عقود طويلة، منوها بأنه لدينا 1400 مدرس وطلاب مصريين تم تدريبهم في الهند سواء في المجال الزراعي أو الاقتصادي.

وتابع السفير الهندي في القاهرة، أن الهند إحدى أكثر الدول استقطابا للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن لدينا تجارة كبيرة وتنمو بشكل سريع ولدينا عدد من رواد الأعمال.

