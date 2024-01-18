سفيرة السعودية بواشنطن: لا يمكن قيادة عملية السلام وسط المجاعة والقصف بغزة

أكدت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن موقف المملكة واضح حيث لا يمكن الحديث عن اليوم التالي في غزة في ظل استمرار الحرب.

جاء ذلك في جلسة خاصة للأميرة السعودية عن المملكة بمنتدى دافوس.

وأضافت الأميرة ريما بنت بندر، أنه لا يمكن قيادة عملية السلام وسط المجاعة والقصف في غزة.

ومن جانبه؛ قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في "دافوس"، إن العالم يحتاج لـ"سعودية قوية" ونحن مصرون على تحقيق ذلك الهدف.

وشدد علي ضرورة خفض التصعيد في المنطقة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي، مؤكدا أن النفط بات يشكل 35 % فقط من الاقتصاد السعودي بعدما كان يمثل 70 % سابقاً.