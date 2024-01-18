انفجار بالقرب من رفح أثناء عبور شاحنات المساعدات الحدود وسط أزمة غزة

في تطور متوتر بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وردت أنباء، نشرتها سكاي نيوز البريطانية، عن انفجارات أثناء محاولة شاحنات المساعدات العبور إلى القطاع المحاصر.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، ظلت المنطقة تحت إغلاق كامل، ولم تسمح إسرائيل إلا بدخول إمدادات محدودة إلى غزة.

أصدر مسؤولو الأمم المتحدة، بما في ذلك شخصيات بارزة، تحذيرات من أزمة إنسانية وشيكة، مشددين على الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات لمنع انتشار المجاعة والمرض. ويشيرون إلى التحديات التي تواجه توصيل المساعدات، مشيرين إلى العدد المحدود من المعابر الحدودية المفتوحة، وعملية التدقيق البطيئة، والصراع المستمر في جميع أنحاء المنطقة، التي تقع في الغالب تحت سيطرة إسرائيل.

يوم الأربعاء، وصلت بنجاح إلى غزة شحنة أدوية مخصصة لعشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ويعد هذا التسليم جزءًا من اتفاق تاريخي توسطت فيه قطر وفرنسا، وهو أول اتفاق من نوعه بين إسرائيل والجماعة المسلحة منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا في نوفمبر.

لا يزال الوضع في غزة محفوفاً بالمخاطر إلى حد كبير، حيث يقدم إيصال المساعدات بصيصاً من الأمل وسط الديناميكيات المعقدة للصراع. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في المنطقة مع استمرار الجهود الرامية إلى معالجة الشواغل الإنسانية الملحة.