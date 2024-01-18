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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سلامة يكشف سبب أزمة مسلسل "بطن الحوت"

أحمد سلامة
أحمد سلامة

كشف الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن رأيه في أزمة مسلسل “بطن الحوت”، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التمثيلية اعترضت على “كاستينج” المسلسل.

وأكد أحمد سلامة، خلال برنامج “ورقة في ملف” المذاع على شاشة قناة “النهار"، “طلبوا تصريح لـ 52 ممثل من أصل 80، وطب إحنا أعضائنا هيشتغلوا امتى؟ اتقلبت النقابة وبقيت موازية للورش اللي بترشح طلابها للأعمال الفنية، فيجيلهم ناس أكتر في الورش ديه، وأعضاء النقابة ميشتغلوش”.

وأوضح أحمد سلامة: إحنا عملنا أكتر من حاجة وفعلّنا في اللائحة إن مينفعش يبقى فيه أكتر من 10% تصاريح للأعمال الفنية لغير الأعضاء بالنقابة، وبقى فيه أبلكيشن عليه بيانات الممثلين ومعمولها تحديث لأن فيه ناس شكلها اتغيرت واتحكمنا في الموضوع".

وأكمل سلامة: “وعملنا 3 ورش في مسرح النهار وجبنا الممثلين اللي بقالهم كتير مشتغلوش وخليناهم يبانو، فلما المخرج يدور على مواصفات معينة هيلاقيها على الأبلكيشن ده”.

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