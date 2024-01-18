الوادي الجديد تنهي استعداداتها لعقد ثاني مزاد لأراضي أبو طرطور الزراعية

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لعقد المزاد العلني الثاني على عدد من قطع الأراضى المتميزة بمنطقة أبو طرطور، والذي سيتم عقده بالقاهرة فى يوم 5 فبراير المقبل وذلك بعد نجاح المزاد الأول والذي تم عقده في ديسمبر الماضي، وتزايد الإقبال من المستثمرين والراغبين في تملك الأراضي بالمحافظة.





وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن هذا المزاد كأحد ثمار التعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري لتوفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات الزراعية، وطرح مساحات مختلفة من الأراضي المتميزة للراغبين في الاستثمار الزراعى، باجمالى 10 آلاف فدان بتسهيلات فى السداد وتيسيرات للإجراءات الإدارية؛ لضمان استثمار ناجح آمن من خلال التعامل المباشر والقانوني مع المحافظة.