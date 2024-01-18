المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المقاومة الإسلامية في بلاد الرافدين قصفت قاعدة عسكرية في سوريا.



وكانت المقاومة العراقية أعلنت، في وقت سابق، استهدافها موقعاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطوّر) بعيد المدى.

يذكر أن هناك 900 من الجنود الأمريكيين في سوريا، و2500 في العراق، تقول الولايات المتحدة إن مهمتهم تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات كبيرة من البلدين في عام 2014، لكن تم دحره في وقت لاحق.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 100 هجوم على الأقل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

