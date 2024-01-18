اتحاد عمال مصر: العاملون في القطاع الخاص يتمنون الالتحاق بالوظائف الحكومية

تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "السنوات الماضية شهدت زيادات مستمرة للحد الأدنى للأجور، فضلا عن بعض إجرءات الحماية التي تمت سواء لأصحاب الحد الأدنى أو تكافل وكرامة".

وأضاف مجدي البدوي: "الدولة المصرية كانت مهتمة أكثر خلال الفترة الماضية بأصحاب الدخول الضعيفة واستطاعت تقديم العديد من الحزم الاجتماعية للنهوض بالمرتبات بشكل كبير".

وأردف نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "بفضل الزيادات والإجرءات التي تمت المرحلة الماضية أصبح العاملين في القطاع الخاص يتمنون العمل في الجهاز الإداري للدولة.. أجور الجهاز الإداري للدولة منتظمة وأصبح لهم حد أدنى وكل درجة وظيفية لها حد أدنى مختلفة عن القطاعات الأخرى".