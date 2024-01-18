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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تنفي مزاعم CNN بوجود رهائن في مستشفى ناصر بخان يونس

صدى البلد

رداً على الادعاءات الأخيرة التي بثتها شارون ألوني على شبكة سي إن إن، والتي تم احتجازها مؤقتاً في قطاع غزة ثم أطلق سراحها لاحقاً أثناء وقف إطلاق النار، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بياناً رسمياً تنفي فيه هذه الاتهامات بشكل قاطع.

زعمت ألوني في مقابلتها مع شبكة سي إن إن أنها وعدة أفراد آخرين تم احتجازهم كرهائن في غرف مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. 

وتنفي حماس هذه التأكيدات، وتصفها بأنها جزء من نمط أوسع من الروايات الكاذبة التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد المجموعة أن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير تدمير المستشفيات، مستشهدة بحالات مثل مستشفى الشفاء وغيره في شمال قطاع غزة.

دعت حماس في بيانها شبكة سي إن إن، إلى عدم تأييد الأكاذيب، وطالبت وسائل الإعلام بتغليب الدقة والموضوعية في نقل الأخبار. وتؤكد حماس على التناقض بين ادعاءات السيدة ألوني وتقارير وشهادات المؤسسات الدولية والحقوقية التي دأبت على دحض ادعاءات الاحتلال الصهيوني ضد المستشفيات والقطاع الطبي بشكل عام.

 

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