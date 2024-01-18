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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجهود كبير .. حتحوت يوجه رسالة إلى مجلس الزمالك بعد فك القيد

صدى البلد

هنا الإعلامي هاني حتحوت نادي الزمالك بعد الإعلان عن انتهاء أزمة القيد .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :" ألف مبروك لجمهور الزمالك، كل التحية لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب على مجهودهم الكبير وتنفيذ وعودهم في هذا السياق.
‏خطوة مهمة جدًا في طريق إعادة الفريق، والنادي عمومًا، للطريق الصحيح.".


ويعلن المجلس أنه قد إنتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة.

وعد حسين لبيب للجمهور
ويتوجه مجلس الزمالك بالشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم المجلس بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحات النادي لكي يعود مرة أخري لمنصات التتويج  كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط.

عقد صفقات قوية في يناير

وينتظر مشجعو نادي الزمالك عقد صفقات قوية في يناير، خاصة بعد العديد من التقارير التي اشارت لاقتراب الزمالك من ضم لاعب بيراميدز محمود صابر ولاعب فيوتشر ناصر ماهر وأليو بادجي مهاجم الأهلي السابق حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب الزمالك من ضم اللاعبين في وقت سابق والامر الذي منع النادي من الإعلان كان عدم الانتهاء من أزمة القيد.

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