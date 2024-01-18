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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل دورة الوحدة الودية بأبوظبي

صدى البلد

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب الشهامة استعداداً لخوض دورة الوحدة الودية بأبوظبي.

ووجه المدير الفني عدة رسائل للاعبين طالبهم خلالها بضرورة الظهور بأفضل صورة في دورة نادي الوحدة الودية، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعداداً للمباريات المقبلة.

وحرص معتمد جمال على مطالبة اللاعبين بضرورة الفوز في المباراة المقبلة أمام الوحدة المقرر لها يوم السبت المقبل من أجل التأهل لنهائي الدورة الودية، وطالب اللاعبين بالظهور بالصورة التي تليق بإسم وسمعة نادي الزمالك.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر اليوم لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.


وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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