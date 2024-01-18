بايدن يؤكد استمرار الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن

في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس، أكد الرئيس جو بايدن التزام الولايات المتحدة وبريطانيا بالضربات العسكرية المستمرة ضد الحوثيين في اليمن. وذكر الرئيس أن الضربات ستستمر بسبب هجماتهم المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

ردا على أسئلة حول فعالية الضربات العسكرية، أكد بايدن: "عندما تتسائل: "هل توقفهم تلك الهجمات؟" لا، هل سيستمرون؟ نعم". وتؤكد تصريحات الرئيس على التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون المدعومين من إيران، مما أدى إلى قرار مواصلة التدخل العسكري.

كان الوضع في اليمن مصدر قلق طويل الأمد للمجتمع الدولي، حيث اتُهم الحوثيون بتعطيل الأنشطة البحرية في البحر الأحمر. ويؤكد قرار مواصلة الضربات العسكرية تصميم القوات الأمريكية والبريطانية على التصدي للتهديد.

تناول الرئيس بايدن الوضع المستمر في اليمن، وعلق أيضًا على الهجمات الأخيرة عبر الحدود بين إيران وباكستان، مشيرًا إلى أن الأحداث تؤكد افتقار إيران إلى الشعبية في المنطقة. تضيف تصريحات الرئيس بشأن الصراع الإيراني الباكستاني طبقة أخرى إلى الديناميكيات المعقدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.