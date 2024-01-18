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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2مليار ناخب بـ70 دولة.. تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميا 2024 بسبب الانتخابات

صدى البلد

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مليارا ناخب في أكثر من 70 دولة.. تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميا في 2024 بسبب الانتخابات".

مخاوف متصاعدة من إجراء عدد كبير من الانتخابات في بلدان العالم خلال العام الجاري 2024، الأمر الذي دفع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة إلى الإعراب عن اعتقاده بأن هذا العدد الهائل من الانتخابات في بلدان العالم سيضر بالجهود طويلة الأمد لتأمين الإمدادات الغذائية حول العالم.

بحسب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفاو لاريو في مقابلة مع شبكة cnbc الأمريكية على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا، فإن الانتخابات ستشهد استقطابا سياسيا يصرف اهتمام الناخبين والحكام عن القضايا الأكبر.

وذكر، أن من بين تلك القضايا الكبرى التي سيتراجع الاهتمام بها في ظل الانتخابات وتركيزها على القضايا الآنية وقصيرة الأجل مشكلة الأمن الغذائي وسيشهد العام الحالي أكبر عدد من الانتخابات حول العالم إذ يتوجه أكثر من ملياري ناخب إلى الصناديق في انتخابات عامة برلمانية ومحلية ورئاسية في أكثر من 70 بلدا، فضلا عن الصراعات العالمية الحالية إضافة إلى قضايا مثل التحول المناخي وتأثير السياسات الخضراء محليا.
 

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