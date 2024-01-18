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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. السكرتير العام المساعد يتابع توافر أرصدة ومخزون السلع الأساسية والإستراتيجية

صدى البلد

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،اليوم، فرع الشركة المصرية للجملة بمدينة بني سويف، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، ضمن خطة  المحافظة، باستمرار  وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة ،وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية فى كافة القطاعات، خاصة فى قطاع التموين والسلع الأساسية التى يحتاج إليها المواطن بشكل دائم ويومى

 

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حيث تفقد السكرتير العام المساعد مخازن الشركة،للاطمئنان على توافر الأرصدة والمخزون من السلع والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية،فضلاً عن الوقوف على حجم إقبال جمهور المستهلكين على المعروض من السلع، وحرص على لقاء بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم ،مشيراً  إلى توجيهات المحافظبمتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحية على السلع وإعلان الإسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين في مجال تداول السلع والمواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات  والاشتراطات الصحية

السلع والمواد الغذائية السكرتير العام المساعد السلع الأساسية والاستراتيجية بني سويف بنطاق المحافظة غنيم محافظ بنى سويف لشركة المصرية لتجارة الجملة مدينة بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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