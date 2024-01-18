نتنياهو: إذا تخلصتم منّي فستنتهي إسرائيل من الوجود

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المحادثات بشأن "اليوم التالي" لقيادته تشير في الواقع إلى إنشاء دولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة مواصلة الصراع حتى تحقيق الأهداف الرئيسية.

قال نتنياهو، في معرض حديثه ضد وقف إطلاق النار، إن "إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضر بالحرب لأجيال عديدة".

وسلط الضوء على الجهود العسكرية المستمرة، بما في ذلك المعارك الضارية في خان يونس وتدمير منصات إطلاق الصواريخ في الشمال من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية.

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطه للتوصل إلى حل، بما في ذلك القضاء على حماس، والتسريح الكامل للجنود، والسيطرة الإسرائيلية، وإدارة مدنية خالية من المشاعر المعادية لإسرائيل. وأعرب نتنياهو عن رغبته في العثور على سكان غزة الراغبين في المشاركة في هذه العملية.

خلافا للتكهنات، أوضح نتنياهو أن الحديث عن إقالة وزير الدفاع جالانت غير صحيح. وشدد على أهمية الانتصار في الحرب من أجل مستقبل إسرائيل، قائلاً: "يجب أن نواصل الحرب، وعلينا التزامات تجاه مواطني إسرائيل، وعلينا إنهاء المهمة".

وفي حديثه عن مسألة تفتيش الشاحنات التي تدخل غزة، أكد نتنياهو أنه لن يسمح لأي شاحنة بالدخول دون إجراء فحص وتفتيش شامل، مشددا على أهمية الحفاظ على الإجراءات الأمنية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الصراع لا يدور حول غياب الدولة الفلسطينية بل حول وجود الدولة اليهودية. وشدد نتنياهو على ضرورة قول "لا" حتى للحلفاء المقربين، وصاغ الصراع المستمر على أنه "اليوم التالي لحماس"، مع التركيز على المناقشات حول المستقبل.