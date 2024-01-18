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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: عام 2024 محمل بمزيد من الصراعات والنزاعات.. فيديو

الدكتور جمال سلامة
الدكتور جمال سلامة

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن عام 2024 محمل بمزيد من الصراعات والنزاعات.

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الخارجية التركية تعلق على التصعيدات الأخيرة بين إيران وباكستان

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إيران تؤكد ضرورة منع باكستان تأسيس قواعد لـ"الإرهابيين" على أراضيها

وأضاف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "هناك تصعيد بين إيران وباكستان، وأمس كان هناك هجوم من باكستان على بعض الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الإيراني المماثل الذي وقع يوم الثلاث، ونحن أمام تعقيب جديد في الأراضي الباكستانية الإيرانية ولا يعلم أحد هل سيكون هناك ضبطا للنفس بين إيران وباكستان أم سوف ترد إيران ونجد أننا أمام صراع إيراني باكستاني".

 

وأشار إلى أن "الصومال ليس لديها القدرة على السيطرة على كامل أراضيها، مما دفع أثيوبيا التي لها أطماع ومحاولة الوصول إلى البحر الأحمر إلى القيام بعملية استئجار أو شراء جزءا من ما يسمى بأرض الصومال لكي تصبح لها منفذا على البحر الأحمر، وهو ما سبب أزمة جديدة".

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