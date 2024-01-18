أستاذ علاقات دولية: إسرائيل رقم واحد في انتهاك القانون الدولي

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل أكثر دولة بالعالم تنتهك القانون الدولي، واصفا الدولة العبرية بـ "المجرم الدولي" الذي لن يتوقف عن جرائمه إلا بوجود مقاومة تقوم بالدفاع الشرعي عن نفسها.

وأضاف "عاشور" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدفاع عن النفس لا بد وأن يتزامن مع وجود إرادة قوية على نفس مستوى العدوان، لافتا إلى أن صعوبة تحقيق هذه المعادلة على أرض الواقع لأن الاحتلال حريص على عدم تمكين الفلسطينيين من أي أدوات ردع توقف العدوان عنها.

وأوضح أنه بعد مرور 103 أيام من العدوان على غزة يعني استمرار القتل والعدوان لما يزيد عن 3 أشهر متواصلة، أمام المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة البحث عن حل آخر لوقف إطلاق النار عن طلبه من الاحتلال الممتنع عن تنفيذه.

