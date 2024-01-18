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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية | حكم صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب.. وكيف نصلي على النبي 50000 مرة؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

فضل شهر رجب .. ولماذا سمي بهذا الاسم

 

12 ركعة في ليلة أول جمعة من رجب .. هل تعدل ألف حسنة؟

 

كيف نصلي على النبي 50000 مرة بالجمعة الأولى من رجب.. لن تستغرق دقيقتين

 

الحكمة من تعدد أسماء يوم القيامة في القرآن

 

هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء .. الإفتاء توضح

 

هل يصح الأخذ بالأحلام في اتخاذ القرارات الحقيقية؟.. دار الإفتاء ترد

 

يغلبني النوم قبل الفجر بدقائق وأصلي في الصباح.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

 

أخطأ في الصلاة وأنسى سجود السهو .. ما الحكم الشرعي؟

النشرة الدينية فضل شهر رجب كيف نصلي على النبي 50000 مرة الحكمة من تعدد أسماء يوم القيامة في القرآن دار الإفتاء

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