عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تضع اللمسات النهائية للمؤتمر الأول لنشر لغة الإشارة

صدى البلد

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الترتيبات والاستعدادات لإطلاق المؤتمر الشبابي الأول لنشر لغة الإشارة تحت عنوان حكاية إشارة، بهدف التعريف بأساسيات لغة الإشارة، وإطلاق برنامج تدريبي من خلال المؤتمر تحت عنوان "سفراء لغة الإشارة" لتعلم أساسيات وكيفية التعامل مع الأصم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع بيشوي عماد رئيس كيان حكاية إشارة، أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ومسئول ملف الكيانات الشبابية بالوزارة.

وأكد أشرف صبحي، في تصريحات صحفية اليوم، دعمه لكافة الكيانات الشبابية، التي تضم كل فئات المجتمع، مبيناً دورها الكبير في تنمية الشباب والمجتمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمامه بوجود كيانات شبابية متفاعلة مع ملف ذوي الهمم ويكون اختصاصها أصحاب الهمم ، موضحاً أن أبطال ذوي الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقي والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة.

ولفت أشرف صبحي إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن تنفيذ ضربة على صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيين

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية

سقوط طائرة أمريكية في ديالي شرق العراق

شكري: مصر تولي أهمية لأمن واستقرار الصومال وتعلن الاستعداد لدعمه

فرص عمل بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على شروط التعيين بالوظائف الحكومية

استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فيديو

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

ماذا يحدث بين مصر والصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ