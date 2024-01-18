الشباب والرياضة تضع اللمسات النهائية للمؤتمر الأول لنشر لغة الإشارة

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الترتيبات والاستعدادات لإطلاق المؤتمر الشبابي الأول لنشر لغة الإشارة تحت عنوان حكاية إشارة، بهدف التعريف بأساسيات لغة الإشارة، وإطلاق برنامج تدريبي من خلال المؤتمر تحت عنوان "سفراء لغة الإشارة" لتعلم أساسيات وكيفية التعامل مع الأصم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع بيشوي عماد رئيس كيان حكاية إشارة، أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ومسئول ملف الكيانات الشبابية بالوزارة.

وأكد أشرف صبحي، في تصريحات صحفية اليوم، دعمه لكافة الكيانات الشبابية، التي تضم كل فئات المجتمع، مبيناً دورها الكبير في تنمية الشباب والمجتمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمامه بوجود كيانات شبابية متفاعلة مع ملف ذوي الهمم ويكون اختصاصها أصحاب الهمم ، موضحاً أن أبطال ذوي الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقي والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة.

ولفت أشرف صبحي إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.