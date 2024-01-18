السعودية تستضيف اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024

أفادت صحيفة اخبار 24 السعودية بان المملكة العربية ستستضيف اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في 28 و29 إبريل 2024.



وشاركت المملكة اليوم، في أعمال الدورة الـ 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المُتحدة الشقيقة في العاصمة أبو ظبي.

وترأس وفد المملكة في المجلس رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاوست"، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، الذي استعرض في كلمته ما أنجزته المملكة خلال عام 2023 لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث حققت نمواً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6%، والوصول إلى حجم سوق يُقدر بـ43 مليار دولار مقارنة بنحو 41 مليار دولار في العام 2022.

كما واصلت رحلتها في تمكين المرأة والشباب كأكبر تكتُل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 354 ألف موهوب وموهوبة يعملون في القطاع التقني، ووصول نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني إلى أكثر من 35% متجاوزة بذلك المتوسطات العالمية التي بلغت 27% بوادي السليكون و22% الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور الدسوقي، أن المملكة إيماناً منها بأهمية سد الفجوة الرقمية في العالم، واصلت قيادتها الدولية لزيادة الشمولية الرقمية من خلال إطلاق مُبادرة تمكين أفريقيا لتوفير خدمات رقمية صحية وتعليمية للقارة الأفريقية، وتأكيدًا على دورها كونها دولة مُتقدمة في الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، اُختيرت المملكة من قبل الأمم المتحدة لتنظيم مُنتدى حوكمة الإنترنت 2024 (IGF)، حيث تأتي هذه الاستضافة في وقت تشهدُ فيه المملكة تقدمًا نوعيًا، من خلال تحقيقها للمركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثالث عالميًا في نضج الحكومة الرقمية، والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية.

وأشار إلى جهود المملكة في تنمية البيئة الرقمية بالمنطقة، من خلال الإعلان عن جذب استثمارات للحوسبة السحابية بقيمة 4.4 مليارات دولار من كبرى الشركات العالمية، وتحقيقها للمركز الأول في المنطقة بجذب استثمارات رأس المال الجريء التي تُقدر بـ 1.38 مليار دولار بنسبة نمو 33% مقارنة 1.04 مليار دولار عام 2022، بالرغم من الانخفاض العالمي متخطية بذلك حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.