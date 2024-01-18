بيان عاجل من طهران بشأن القصف الباكستاني لمناطق إيرانية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس القصف الباكستاني لقرية إيرانية بطائرات مسيرة بدون طيار.

ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان لها، القصف الباكستاني بـ"العمل غير المتوازن وغير المقبول"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضافت أن طهران تلتزم بسياسة حسن الجوار والأخوة بين شعبي وحكومتي إيران وباكستان ولا تسمح للأعداء بتعكير صفو العلاقات الجيدة والأخوية بين البلدين؛ وتعتبر تعتبر أمن الشعب ووحدة أراضي البلاد خطاً أحمر بالنسبة لها، وتتوقع بقوة من حكومة باكستان الصديقة والشقيقة أن تلتزم بتعهداتها في منع تواجد قواعد وجماعات إرهابية مسلحة في أراضي باكستان.

وأشار البيان إلى أن حادثة أمس الأول الثلاثاء 16/1/2024 قام المقرر الحدودي التابع للقوات البرية في الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان بعد رصد استعداد مجموعة إرهابية للتوجه إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ عملية إرهابية أخرى مثل عملية راسك الإجرامية، بتنفيذ عمليات وقائية ضد هذه المجموعة الإرهابية في مقرها في مرتفعات المنطقة وعلى بعد كيلومترات من المناطق السكنية، حيث أن هذا الأمر جزء من الواجبات الطبيعية لقوات الحدود الإيرانية في المواجهة المناسبة لأي تهديد إرهابي وشيك ضد الشعب والمواطنين في البلاد.

وأكد البيان أن شأن حكومة باكستان الصديقة والشقيقة منفصل عن الإرهابيين المسلحين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم دائما بسياسة الجوار ولا تسمح للأعداء وعملائهم الإرهابيين بتعكير صفو هذه العلاقات وخاصة عندما تكون الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني القضية الأولى للعالم الإسلامي.