الجامعة العربية: ندعم مسيرة الصومال في استعادة مؤسساته الوطنية وصون وحدته الترابية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على موقف جامعة الدول العربية الثابت والواضح في التضامن الكامل مع جمهورية الصومال



وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية القمة الاستثنائية 42للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، أن مجلس الجامعة عقد اجتماعاً وزارياً طارئاً يوم أمس الموافق 17 يناير الجاري اتخذ خلاله موقفاً واضحاً بالتضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة في 1/1/2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، رافضاً أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.

واوضح انه قد واكبت جامعة الدول العربية، التحديات المختلفة التي واجهت الشعب الصومالي على مدار سنوات الحرب الأهلية الصعبة، وجهود قياداته المختلفة والمتعاقبة لاستعادة سلمه الاهلي واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكدا انه ستظل الجامعة العربية داعمة لمسيرة الصومال في استعادة مؤسساته الوطنية وصون وحدته الترابية ومساندته في حربه ضد الإرهاب.

وشدد على ان جامعة الدول العربية تعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية كما تعتبر إن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تنتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.



وأعرب عن أمل الجامعة العربية في أن تنتهي هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وفقاً لثوابت ومبادئ القانون الدولي بما يحقق السلم والأمن والاستقرار الذي يستحقه الصومال وجميع دول المنطقة وشعوبها.

