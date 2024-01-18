قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت ملاذا آمنًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل حرب روسيا، مشيرا إلى أن مصر استطاعت القضاء على السوق الموازية للدولار في 3 أسابيع في عام 2022.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تعرضت لحملات أجنبية معادية بهدف ضرب الإقتصاد، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد انه لا يوجد تعويم جديد في سعر الصرف.

لم تتخل عن سداد ديونها

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصادر مسئولة أكدت أن السوق الموازية للدولار ستنتهي قريبا، مؤكدا أن مصر لم تتخل عن سداد ديونها مهما كانت الظروف صعبة.



