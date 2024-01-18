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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك وتشيلي تحيلان مخاوفهما بشأن الجرائم في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية

صدى البلد

في جهد مشترك، أعربت المكسيك وتشيلي عن "القلق المتزايد" بشأن تصاعد العنف في قطاع غزة الفلسطيني. وأعلن البلدان يوم الخميس إحالة وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ أشهر بين إسرائيل وحماس.

 

أصدرت وزارة الخارجية المكسيكية بيانًا يوضح الأساس المنطقي وراء هذه الخطوة:

 

"لقد قمنا، بالتعاون مع تشيلي، بإحالة وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المحتملة. ويعود هذا الإجراء إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، وخاصة ضد الأهداف المدنية في فلسطين. ونحن ندرك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقوم بمتابعتها". 

 

يضاف القرار الذي اتخذته المكسيك وتشيلي إلى الجهود الدولية الرامية إلى المساءلة عن الجرائم التي اتخذتها إسرائيل في غزة. وتؤكد هذه الخطوة اعتراف المجتمع الدولي بالحاجة إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في غزة.

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