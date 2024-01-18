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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معرض أهلا رمضان 2024.. موعد تسليم كراسات الشروط لأصحاب الفراشة

صدى البلد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق معارض أهلا رمضان 2024  اعتباراً من 15 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

وتنسق وزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة، لزيادة طرح كافة المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان "ياميش رمضان".

كما تشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض "أهلا رمضان" مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم.

من جانبه أعلن أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، بدء تلقي طلبات أصحاب الفراشة ومكاتب تنظيم المعارض في تنفيذ معرض «اهلا رمضان» 2024، لمدة شهر.

وصرح أكرم الشافعي في بيان صحفي، بأنه تقرر بدء تسليم  كراسة الشروط والمواصفات، الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري.

وطالب رئيس تجارية الإسماعيلية أصحاب الفراشة الراغبين في الحصول علي كراسة الشروط بمعرض اهلا رمضان، التوجه لمقر الغرفة التجارية بالدور الخامس، الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، الاربعاء المقبل.

 

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