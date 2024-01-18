المستشار البريطاني جيريمي هانت: الحوثيون يتصرفون مثل "القراصنة"

أكد المستشار البريطاني جيريمي هانت، ضرورة اتخاذ إجراءات قوية في البحر الأحمر لمنع المزيد من الاضطرابات في الشحن بسبب الحوثيين في اليمن.

وفي حديثه إلى سكاي نيوز البريطانية، سلط هانت الضوء على الدور الهام الذي تلعبه بريطانيا في تأمين طرق التجارة الحيوية في المنطقة.

أعرب هانت عن قلقه إزاء أنشطة الحوثيين، وشبه أفعالهم بأعمال "القراصنة" الذين استهدفوا سفن الشحن في البحر الأحمر. وشددت المستشارة على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة للحد من مثل هذه التصرفات وضمان المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف: "أعتقد بالتأكيد أنه من الأرجح أننا سنمنع الحوثيين من القيام بالأشياء التي كانوا يفعلونها، والتصرف مثل قراصنة على السفن التي تحاول عبور البحر الأحمر، إذا اتخذنا إجراءات حازمة وحاسمة، كما فعلنا".