عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا .. نيجيريا تشعل المنافسة في المجموعة الأولى بالفوز على كوت ديفوار

صدى البلد

سجّل وليام تروست إيكونج هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني قاد به نيجيريا للفوز 1 - 0 على كوت ديفوار، اليوم الخميس، لتشتعل المنافسة في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في كزت ديفوار.

وسجل إيكونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليرفع منتخب نيجيريا رصيده إلى أربع نقاط متساوياً في ذلك مع منتخب غينيا الاستوائية، الذي فاز على غينيا بيساو 4 - 2، في وقت سابق اليوم، بينما توقّف رصيد كوت ديفوار عند ثلاث نقاط.

وتأجّل الحسم في المجموعة بذلك إلى الجولة الثالثة الأخيرة، إذ يلتقي منتخب كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية، ومنتخب نيجيريا مع غينيا بيساو التي تقبع في المركز الرابع الأخير دون رصيد.

جاء الشوط الأول من المباراة متوازناً، وبدأ بسيطرة وضغط هجومي من جانب منتخب كوت ديفوار الذي قدّم محاولات مكثفة بحثاً عن التقدم المبكر، لكنه أهدر أكثر من فرصة، ودخل المنتخب النيجيري في الأجواء بمرور الوقت، وفرض تفوقه الهجومي لدقائق ليهدد مرمى أصحاب الأرض، لكن كل محاولات الشوط الأول باءت بالفشل لينتهي بالتعادل السلبي.

ووجّه المنتخب النيجيري ضربة مُوجعة لمنتخب كوت ديفوار وجماهيره، في وقت مبكر من الشوط الثاني، حينما حصل على ركلة جزاء سجّل منها هدف التقدم عن طريق إيكونج، وبعدها تراجع أداء أصحاب الأرض تدريجياً، وبدا المنتخب صاحب الضيافة عاجزاً عن إيجاد الحلول، ليخرج من المباراة صفر اليدين ويحتدم الصراع في المجموعة الأولى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

عصابة الأجانب .. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر القات

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

أول جمعة في رجب 2024 بدأت.. ذكر واحد يحقق 100 أمنية للأحياء وهدايا للأموات

رسميا .. طلاق أمير طعيمة وزوجته جيني كمال

وادي اليرموك بريف درعا.. إسرائيل تقصف جنوب سوريا

الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظف عمومي قصر بعمله

محلل سياسي: الرئيس السيسي طالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

فيديو

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ