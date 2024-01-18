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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 صفقات سوبر.. الزمالك يستعد للإعلان عن مفاجآت بعد حل أزمة القيد

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن استعداد نادي الزمالك للإعلان عن ٣ صفقات بعد حل أزمة القيد.

 

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" الزمالك يستعد للاعلان عن ٣ صفقات جديدة بعد حل القيد.. محمود صابر وعبد الرحمن شيكا على رأس أولويات الإدارة.

 

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر اليوم لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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