الإمارات تتعادل مع فلسطين بـ 10 لاعبين في أمم آسيا

أنقذ خالد عيسى حارس وقائد الإمارات ركلة جزاء والعديد من الفرص الخطيرة لينجو منتخب بلاده بتعادل بعشرة لاعبين 1-1 أمام فلسطين في كأس آسيا لكرة القدم في قطر اليوم الخميس.

وتقدمت الإمارات بضربة رأس للمهاجم الصاعد سلطان عادل، الذي تمسك بمكانه في التشكيلة الأساسية على حساب الهداف التاريخي علي مبخوت، في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة نقطة تحول في استاد الجنوب عندما طرد مدافع الإمارات خليفة الحمادي لتسببه في ركلة جزاء بجذب المهاجم عدي الدباغ، لكن عيسى تصدى لركلة تامر صيام قبل نهاية الشوط الأول.

وأهدر الدباغ مهاجم شارلرواه البلجيكي العديد من الفرص أمام المتألق عيسى الذي أهدى التعادل لفريق المدرب باولو بينتو رغم النقص العددي وغياب الهجمات بالشوط الثاني.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى أربع نقاط من مباراتين مقابل نقطة واحدة لفلسطين، في انتظار مواجهة إيران وهونغ كونغ الجمعة بالمجموعة الثالثة.

وتملك إيران ثلاث نقاط من الفوز 4-1 على فلسطين فيما يبقى رصيد هونج كونج خاليا بعد الخسارة 3-1 أمام الإمارات في الجولة الافتتاحية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16 بجانب أفضل أربع فرق تحتل المركز الثالث.