الآن كوكب المشترى يظهر بجوار القمر في السماء

تشهد سماء مصر الليلة أحد أجمل المشاهد الفلكية، التي يمكن أن نشاهدها بالعين المجردة، حيث نشاهد كوكب المشتري في السماء، وهما القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، في اقنران بديع، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير، إذا سنحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الخميس 18 يناير نشهد خلاله اقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية).

وأوضح تادرس، أن القمر يُرى مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 12:50 بعد منتصف الليل تقريبا.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.