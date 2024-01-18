وهابيات تشعل الذوق الرفيع بمعهد الموسيقى العربية

استضاف معهد الموسيقى العربية، احتفالية وهابيات كجزء من جهود وزارة الثقافة لإحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة برموزه.

و تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في تقديم هذه السلسلة، وتم عقد الحفل بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساءً اليوم الخميس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

تضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب، مثل "شكل تاني، خاف الله، حسدوني، امتى الزمان، فوق الشوك، حب الوطن، سكن الليل، اه لو تعرف، بعمري كله حبيتك وفكروني"، وقدمتها هند النحاس، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

تهدف سلسلة حفلات وهابيات إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع وتعريف الناس برواد ورموز الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني العربي الذي يتميز بالإبداع.