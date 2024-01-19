63 سنة سجن و110 قضايا.. قرار عاجل ضد رئيسة مجلس إدارة مطاعم شهيرة

بدأت النيابة المختصة التحقيق مع رئيسة مجلس دارة مجموعة مطاعم سوبرماركت شهيرة وطلبت التحريات.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، محكوم عليها بالحبس (63 سنة وكفالات مالية فى 101 قضية بتهم "تبديد – شيكات") بدوائر أقسام شرطة ( الدقى، العجوزة، أول أكتوبر، أول مدينة نصر).

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فـى جناية (سلاح).

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.