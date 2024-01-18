نوليا مصطفى: زواج الرجل عدة مرات شرع ربنا

وجهت المذيعة والفنانة نوليا مصطفى رسالة هامة للسيدات اللاتتي يقوم أزواجهم بالزاوج مرة ثانية.

وقالت نوليا مصطفى خلال حوارها مع برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون إي” تقديم الإعلامي خالد أبو بكر إنها لا تشجع على الزواج مرة ثانية ولكن على الزوجة التي يتزوج عليها زوجها مرة أخرى أن تكون ذكية.

واضافت نوليا مصطفى قائلة:" الراجل اللي بيتجوز مرة ثانية ممكن يختار زوجته الثانية على زوجته الأولى او ممكن الزوجة الثانيه ما تكملش معاه اصلا او ممكن تكون الزوجة الاولى ظروفها على قدها فبعد ما تطلق هتروح فين".

شرع الله

وتابعت نوليا مصطفى أن الزواج عدة مرات شرع الله ولا يمكن منعه ومن حق أي فتاة أن تتزوج من رجل حتى لو كان متزوجا، معقبة: "أنا عارفه إني هتهاجم لكن دي الحقيقة".