قيادي بحركة فتح: حلف الناتو لا يستطيع حماية الاحتلال.. ولن نرفع الراية البيضاء

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية، مؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي إذا أراد أن يبقى آمنا في هذه المنطقة عليه الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودون ذلك يعني أن العنف سيستمر، مؤكدا أنه لا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا أمريكا تستطيع حماية الاحتلال.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أبشع عمليات الإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني ويرتكب جرائمه بشكل متواصل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على رأس قائمة الدول التي دعمت عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الغرب يقدم دعما غير متناه للاحتلال لقتل أطفال فلسطين، ومطلوب من الضحية أن يرفع الراية البيضاء ويقبل بما يفعل به الجلاد، كل هذه الأمور تؤكد أن الغرب يمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف العرب الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى رأسهم مصر التي تعد أهم سند في هذه المعركة وتدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة.