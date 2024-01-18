دوريات لسلاح الجوي الروسي على الحدود الإسرائيلية السورية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، اليوم الخميس أن القوات الجوية الروسية (VKS) قامت بدوريات جوية على طول حدود المنطقة الفاصلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والقوات المسلحة السورية على طول خط "برافو".

وأضاف كوليت أن القوات الجوية الروسية نظمت دوريات جوية على طول حدود المنطقة الفاصلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والقوات المسلحة السورية "الخط برافو"، في إطار مراقبة الأوضاع في المنطقة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي 29 ديسمبر، أفادت التقارير بأن إسرائيل نفذت أيضًا غارات على ضواحي دمشق.